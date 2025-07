Am Freitag und Sonnabend, 11. und 12. Juli, wird auf dem Dessauer Campus kräftig gefeiert. Warum das nicht nur für Studenten interessant ist und wie Besucher selbst aktiv werden können.

Auch in diesem Jahr gibt es zum Campusfest wieder viel zu entdecken.

Dessau/MZ. - Das Ende der Vorlesungszeit in diesem Sommersemester ist in greifbarer Nähe. Das wird auf dem Dessauer Campus der Hochschule Anhalt auch diesmal mit dem Campusfest und der Dessau Design Schau gefeiert. Am 11. und 12. Juli laden die Fachbereiche Design sowie Architektur, Facility-Management und Geoinformation alle Interessierten zu einem Besuch auf dem Campus ein. Die Mitteldeutsche Zeitung gibt einen Überblick.