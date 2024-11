Nach dem schweren Unfall am Mildenseer Kreuz in Dessau ist es zu einem weiteren Vorfall gekommen: Ein betrunkener Autofahrer raste nach einem Mal Hupen plötzlich auf einen Polizisten zu.

Zwischenfall bei Unfallaufnahme am Mildenseer Kreuz: Betrunkener fährt direkt auf Polizisten zu

Am Absperrpunkt auf der B185

Das Mildenseer Kreuz in Dessau nach dem Unfall: Die Polizei hatte die beschädigten Autos in die Alte Mildenseer Straße schieben lassen. Dort wurden sie dann abgeschleppt.

Dessau/MZ. - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitag, 29. November, am Mildenseer Kreuz ist es zu einem Zwischenfall bei der Unfallaufnahme gekommen. Das hat die Polizei Dessau-Roßlau am Sonnabend mitgeteilt.

Ein 56-jähriger Fahrer eines VW hatte nach Angaben der Polizei gegen 15.40 Uhr die Absperrung bemerkt, einmal die „Hupe“ getätigt und dann sein Fahrzeug beschleunigt. Er fuhr trotz mehrerer Anhaltezeichen direkt auf den absperrenden Einsatzbeamten zu. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern.

Alkohol am Steuer: Polizei ermittelt gegen VW-Fahrer

Auf Höhe der Unfallstelle konnte der VW-Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 15 Uhr waren am Mildenseer Kreuz zwei Autos zusammengestoßen. Es gab drei Verletzte und nach Polizeiangaben einen Schaden von etwa 55.000 Euro. Die B185 musste gegen 15 Uhr voll gesperrt werden.

Unfall am Mildenseer Kreuz: B185 lange gesperrt

Der Verkehr aus Richtung Dessau wurde an der Einmündung zur L 133 in Richtung Waldersee geleitet. Die Sperrung der B 185 wurde mittels quer stehendem Funkwagen, Warntafeln und einem Absperrbeamten geregelt.