Drei Verletzte bei schwerem Unfall am Mildenseer Kreuz in Dessau: Toyota-Fahrer wollte falsch abbiegen

Am Mildenseer Kreuz hat es am Freitagnachmittag erneut einen schweren Unfall gegeben.

Dessau/MZ. - Auf der B185 am Mildenseer Kreuz hat es am Freitagnachmittag, 29. November, den nächsten schweren Unfall gegeben. Gegen 15 Uhr sind dort zwei Autos im Kreuzungsbereich zusammengestoßen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Dessau-Roßlau Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Süd hatten vor Ort zwei stark beschädigte Fahrzeuge vorgefunden. Ein Toyota Corolla wies schwere Beschädigungen am Seitenbereich auf. Der Fahrer war aber nicht eingeklemmt. Im zweiten beteiligten Fahrzeug, einem im Frontbereich stark beschädigten VW Sharan, befanden sich keine Insassen mehr. Die beiden Passagiere hatten ihr Fahrzeug selbst verlassen und befanden sich am Fahrbahnrand.

Toyota-Fahrer kam aus Richtung A9 und wollte am Mildenseer Kreuz in Dessau verbotenerweise nach links abbiegen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der VW stadtauswärts unterwegs. Der 70-jährige Toyota-Fahrer hatte die Oranienbaumer Chausee aus Richtung A9 befahren und wollte dann am Mildenseer Kreuz verbotenener Weise nach links in die Breitscheidstraße einbiegen. Der VW krachte fontal in die Beifahrerseite des Toyota. Der Toyota-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 50-jährige VW-Fahrer und die 15-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt ins Klinikum.

Die Bundesstraße wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Waldersee geleitet. Dabei kam es noch zu einem Zwischenfall. Später konnten die Unfallautos mit dem Rüstwagen der Berufsfeuerwehr in die Alte Mildenseer Straße geschoben und dort dann abgeschleppt werden.

Der Sachschaden bei dem Unfall am Mildenseer Kreuz in Dessau beträgt mehrere zehntausend Euro

Der Sachschaden wurde von der Feuerwehr auf etwa 70.000 Euro geschätzt, die Polizei gab ihn mit 55.000 Euro an. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Dessau-Süd mit sieben Fahrzeugen und 21 Kamerade, dazu kamen zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Das Mildenseer Kreuz, die Kreuzung von B185 und Breitscheidstraße, gilt als gefährliche Stelle. Dort kommt es immer wieder zu schweren Unfällen - oft verbunden mit zu hohen Geschwindigkeiten. Mitte November waren dort erst zwei Autos zusammengestoßen. Der Ortschaftsrat fordert seit langem mindestens einen Rotlichtblitzer.