Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in Dessau-Roßlau von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend überschlug sich das Auto auf einem Feld. Wie es dem 18-Jährigen geht.

Unfall in Dessau-rosslau

Ein 18-Jähriger prallte in Dessau-Roßlau mit seinem Auto gegen einen Baum und überschlug sich.

Dessau-Roßlau/DUR. - Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf der Randstraße Alten in Richtung Mosigkau in einer Rechtskurve von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend überschlug sich das Auto auf einem angrenzenden Feld. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge konnte der 18-Jährige das Auto nach dem Unfall selbstständig verlassen. Er sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Fahrzeug musste laut Polizei von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden belaufe sich auf knapp 8.000 Euro.