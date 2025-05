In der Königendorfer Straße in Kochstedt ist es am Freitag, 9. Mai, gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Unfall auf Kreuzung in Kochstedt - Frau wollte mit ihrem Opel Königendorfer Straße überqueren

Die 65-jährige Fahrerin eines Opel wollte von der Bergstraße die Königendorfer Straße in Richtung Haidelausigker Weg queren. Dabei beachtete sie den vorfahrtsberechtigten Mercedes-Transporter eines 39-Jährigen nicht, der die Königendorfer Straße stadteinwärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Am Opel entstand im Bereich der Beifahrerseite ein Schaden von geschätzten 5.000 Euro, am Mercedes Sprinter lag der Schaden am vorderen Stoßfänger bei etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.