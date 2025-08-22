Eine Kia-Fahrerin wollte in Dessau einen Radfahrer passieren lassen und bremste. Mit Folgen.

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall nahe der Brauereibrücke ist am Donnerstag, 21. August, der Fahrer eines Yamaha-Motorrades leicht verletzt worden.

Eine 69-jährige Fahrerin eines Kia hatte gegen 14.30 Uhr die Askanische Straße in Richtung Amalienstraße befahren und wollte hinter der Brauereibrücke auf die rechte Abbiegespur wechseln. Dabei näherte sich auf dem zwischen den Fahrspuren befindlichem Radweg von hinten ein Radfahrer. Um diesen passieren zu lassen, bremste die Frau ihren Kia ab.

Ein 56-jähriger Yamaha-Fahrer bremste ebenfalls, kam dabei jedoch zu Fall und rutschte gegen das Auto. Der leicht Verletzte lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte ab. Am Kia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro, am Motorrad wurde der Schaden auf etwa 6.000 Euro geschätzt.