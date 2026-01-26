Ein manipulierter Damm am Taube-Umfluter sorgt für stärkere Biberaktivitäten in Dessau. Mit Folgen.

Unbekannte zerstören wieder einen Biber-Damm - Warum im Zoberberg die Keller nass werden

2025 kam es zu hohen Biberaktivitäten

Dessau/MZ. - Ende 2025 konnten erneut Biberaktivitäten in Dessau festgestellt werden. Auslöser war – wie schon in der Vergangenheit – offenbar ein illegal manipulierter Biberdamm im Bereich des Taube-Umfluters auf Höhe des Gewerbegebiets Junkerspark. Das teilt Ralf Schüler, Pressesprecher der Stadt Dessau-Roßlau auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung mit. Der nicht fachgerechte Eingriff habe die dort lebenden Tiere unmittelbar bedroht.