Biber in Dessau Unbekannte zerstören wieder einen Biber-Damm - Warum im Zoberberg die Keller nass werden

Ein manipulierter Damm am Taube-Umfluter sorgt für stärkere Biberaktivitäten in Dessau. Mit Folgen.

Von Tizian Hempel 26.01.2026, 18:00
2025 kam es zu hohen Biberaktivitäten
2025 kam es zu hohen Biberaktivitäten Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Ende 2025 konnten erneut Biberaktivitäten in Dessau festgestellt werden. Auslöser war – wie schon in der Vergangenheit – offenbar ein illegal manipulierter Biberdamm im Bereich des Taube-Umfluters auf Höhe des Gewerbegebiets Junkerspark. Das teilt Ralf Schüler, Pressesprecher der Stadt Dessau-Roßlau auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung mit. Der nicht fachgerechte Eingriff habe die dort lebenden Tiere unmittelbar bedroht.