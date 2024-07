In Roßlau haben Unbekannte am Sonntag einen E-Scooter auf Bahngleise gelegt. Ein Zug musste notbremsen. Wer hat etwas gesehen?

Roßlau/MZ. - Die Polizei sucht nach Unbekannten, die am Sonntag, 21. Juli, einen E-Scooter auf Bahngleise am Bahnhof Roßlau gelegt und damit einen Zusammenstoß mit einem Zug verursacht haben.

Nach Angaben der Polizei kollidierte gegen 12 Uhr die erste von vier zusammenhängenden E-Loks mit dem E-Scooter und überrollte ihn mit 60 km/h. Der Lokführer habe umgehend eine Schnellbremsung eingeleitet.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Scooter wurden laut Polizei eine Antenne und ein Rad des Zuges beschädigt. Die vier Loks seien zur Überprüfung ins Werk nach Dessau gebracht worden, hieß es. Die Bundespolizei ermittelt.

Wer in den Vormittagsstunden des 21. Juli Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Bahnhofs Roßlau oder an den Bahngleisen gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0391/56549555 zu melden.