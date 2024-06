Das Umweltbundesamt feiert am Sonnabend 50 Jahre Umweltschutz am Standort Dessau und lädt interessierte Bürger zu einem Jubiläumsfest mit vollem Programm ein.

Umweltbundesamt wird 50 Jahre jung: Große Feier steigt am Sonnabend in Dessau

Im und rund um die Gebäude des Umweltbundesamtes wird am Sonnabend der 50. Geburtstag gefeiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - 2024 ist das Jahr der Jubiläen. In die Reihe 100 Jahre Baauhaus-Freundeskreis, 75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre Mauerfall reiht sich jetzt auch das Umweltbundesamt (Uba) ein, das am kommenden Sonnabend 50 Jahre Umweltschutz am Standort Dessau feiert.