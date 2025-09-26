Die „Atlas-Initiative“ lädt am Samstag zu einem „Freiheitssymposium“ ins Technikmuseum. Kritiker werfen dem Initiator vor, Geld mit der Angst vor einem Wirtschaftskollaps zu machen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Museum Schauplatz fragwürdiger Kongresse ist.

Umstrittenes Forum im Dessauer Museum - Geht es wirklich nur um „Freiheit“

Das Forum findet im Technikmuseum statt.

Dessau/MZ. - Erneut wird das Technikmuseum Hugo Junkers Ort eines umstrittenen Kongresses. Zum zweiten Mal findet an diesem Samstag, dem 27. September, das sogenannte Freiheitssymposium in der Einrichtung statt. Veranstaltet wird es von der Atlas-Initiative, die sich selbst als Plattform für Freiheit und Marktwirtschaft bezeichnet.