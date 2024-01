Seit der halbseitigen Sperrung der Zerbster Brücke in Roßlau brechen dem Inhaber des Edeka-Marktes in Roßlau, Steffen Heyer, die Kunden weg. Der schimpft über die Stadtverwaltung - und er weiß: Die schlimmste Zeit steht ihm noch bevor.

Umsatzeinbrüche und Kurzarbeit - Edeka in Roßlau verzweifelt an der Baustelle für die Zerbster Brücke

Rosslau/MZ. - Für einen Freitagnachmittag ist es ungewöhnlich leer auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Magdeburger Straße in Roßlau. Eigentlich müssten Familien ihren Wochenendeinkauf erledigen, Schichtarbeiter auf dem Weg in den Feierabend noch ein paar Besorgungen machen, in den Geschäften ringsherum nach Dingen stöbern. Doch seit der halbseitigen Sperrung der Zerbster Brücke bleiben die Kunden aus.