Die Sperrung der Zerbster Brücke in Roßlau für Lkw hat Folgen. Am Sonnabend werden für die Schwertransporte die Touren in Richtung Magdeburg noch länger. Pkw-Fahrer haben Glück.

Rosslau/MZ. - Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung muss auf der Umleitungsstrecke für die marode Zerbster Brücke in Roßlau kurzfristig Instandsetzungsarbeiten vornehmen. Diese wurde am Donnerstagabend angekündigt. Die Arbeiten werden am Sonnabend, 29. März, in der Zeit von 7 bis 20 Uhr durchgeführt. Betroffen ist der Knoten K1255 und die Zufahrt zum Biopharmapark.

Die Kreuzung befindet sich zwischen Streetz und der B184. Die Umleitungsstrecke wird vom Schwerlastverkehr genutzt – und hat dort Spuren hinterlassen. Die Stadt selbst sprich „von gravierenden Schäden am Straßenkörper“.

„Um die Umleitungsstrecke bis zur geplanten Eröffnung der Behelfsbrücke Ende Juli aufrechtzuerhalten“, erklärte Stadtsprecher Jörg Reuter, „sind die Instandsetzungsarbeiten an der Asphaltdeckschicht zeitlich unaufschiebbar.“ Um den Berufsverkehr nicht gänzlich zum Erliegen zu bringen, werde die Baumaßnahme an einem Sonnabend realisiert.

Die gute Nachricht ist: Der Individualverkehr mit Pkw kann weiter die Zerbster Brücke nutzen und ist somit von der Vollsperrung nicht betroffen. Der Schwerverkehr aber muss sich auf noch weitere Wege einstellen: In Richtung Norden werden die Lkw am Sonnabend ab Streetz in Richtung Garitz und von dort in Richtung Zerbst/Magdeburg umgeleitet. In Zerbst wird der Schwerverkehr Richtung Süden ab dem Knoten B184/Alter Teich über die L55 und L121 in Richtung Garitz und dann in Richtung Dessau geführt.