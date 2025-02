„GZSZ“, „Alles was zählt“ oder „Ein starkes Team“: UFA sucht in Dessau neue Fernseh-Talente

Dessau/MZ. - Ungewöhnliche Aufregung dürfte es am kommenden Samstag im Dessauer Rathaus-Center geben. Die UFA kommt zu einem Film- und TV-Casting in Dessau-Roßlaus Einkaufszentrum.

UFA-Casting für TV-Sendungen von RTL, ARD und ZDF

Wer schon immer mal wissen wollte, ob er das Zeug hat, vor einer Kamera zu stehen, der sollte am Samstag ins Rathaus-Center kommen. Gecastet werden laut UFA Komparsen für solche bekannten Fernsehformate wie „GZSZ“, die „Eifelpraxis“, „Alles was zählt“, „Ein starkes Team“ der Sender RTL, ARD und ZDF.

„Vielleicht schlummert in Ihnen ein Talent, worauf die Macher von TV-Shows und Serien schon lange warten“, heißt es in der Pressemitteilung der UFA. Ob das tatsächlich so ist, werden am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr professionelle Talent-Scouts der UFA Base herausfinden. „Das Casting eignet sich perfekt, um sich auszuprobieren und sein Talent zu zeigen.“

UFA-Casting bereits im Jahr 2023 im Dessauer Rathaus-Center

Die UFA Base ist die kostenfreie Casting-Plattform der UFA. Vom Laien bis zum Profi, kann sich hier jeder vorstellen.

Alle Infos unter www.ufa-base.de/public/castings/die-grosse-casting-tour

Wie läuft das Casting ab? Die Castingteilnehmer füllen zunächst einen kurzen digitalen Datenbogen aus. Anschließend werden professionelle Fotos für die eigene Sedcard auf www.ufabase.de erstellt. Darüber hinaus können die Teilnehmer ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme kostenfrei. Teilnehmer müssen mindestens sieben Jahre alt sein und unter 16-Jährige benötigen das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten, um an dem Casting teilzunehmen. Das letzte UFA-Casting fand 2023 im Rathaus-Center statt.