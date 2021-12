Überraschung im Schillerpark - Dessau 05 holt sich neuen Trainer aus Sandersdorf

Dessau/MZ - Fußball-Verbandsligist SV Dessau 05 hat am vorletzten Tag des Jahres einen neuen Trainer verpflichtet: Dimitrios Mitsis. Der 32-jährige Grieche kommt von der SG Union Sandersdorf ins Stadion am Schillerpark und wird ab dem 1. Januar 2022 die Geschicke der ersten Mannschaft leiten.

In Sandersdorf war Mitsis die vergangenen zwei Jahre als Co-Trainer des Oberligateams unter Ex-Nullfünfer Thomas Sawetzki tätig. Vor dieser Zeit hatte er den Leipziger SC in seiner sächsischen Wahlheimat als Übungsleiter betreut. Mitsis ist Inhaber der UEFA-B-Lizenz. Er ist verheiratet und ist vor kurzem zum ersten Mal Vater geworden. Beruflich ist er als Lehrer an der Leipzig International School tätig.

Mitsis hat bei den 05ern einen Vertrag mit einer eineinhalbjährigen Laufzeit unterschrieben. Der gebürtige Grieche folgt auf Lucian Mihu. Nach der Trennung im Oktober hatten Robert Römer und Sören Barabasch den aktuellen Tabellenvierten aus der Verbandsliga Staffel Nord als Spielertrainer interimsweise trainiert.

„Wir haben uns mit der Verpflichtung ganz bewusst Zeit genommen. Die Gespräche waren sehr intensiv - und wir sind sehr froh, dass wir uns einig geworden sind“, erklärte 05-Präsident Thomas Dietrich. In den Gesprächen habe sich „Dimi“ aus Sicht des Präsidiums als der interessanteste Kandidat herauskristallisiert. „Seine Spielidee hat uns überzeugt. Auch bei der zukünftigen Ausrichtung der Verbandsligamannschaft, in der auch weiterhin die erfolgreiche Integration von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine große Rolle spielen soll, sind wir schnell auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.“ Dietrich dankte zugleich noch Robert Römer und Sören Barabasch für ihre Interims-Trainertätigkeit. Römer wird wieder Co-Trainer. Barabasch bleibt als Kapitän wichtiger Ansprechpartner des neuen Trainers.

„Ich freue mich auf die Aufgabe beim SV Dessau 05“, sagte Mitsis selbst. „Der Verein hat eine interessante Geschichte und eine ansprechende Perspektive. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit harter Arbeit die Ziele des Vereins erreichen können.“

Die Mannschaft von Dessau 05 wird am 13. Januar im Schillerpark mit der Vorbereitung auf den aktuell noch unbekannten Fortsetzungstermin der Verbandsliga beginnen.