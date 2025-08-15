EIL
Wechsel im Verkehrsunternehmen Überraschender Abschied: Torsten Ceglarek übergibt Verantwortung bei Dessauer Verkehrsgesellschaft
Seit dem 1. August ist Marco Franke Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaften der Stadtwerke Dessau. Was er vor hat und was Ceglarek ihm mit auf den Weg gibt.
Dessau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau verjüngen sich an der Spitze: Marco Franke wurde nach Angaben des Unternehmens zum 1. August zum Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaften berufen und übernimmt damit die Verantwortung für die Dessauer Verkehrs GmbH, die Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH sowie die Flugplatz Dessau GmbH.