Seit dem 1. August ist Marco Franke Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaften der Stadtwerke Dessau. Was er vor hat und was Ceglarek ihm mit auf den Weg gibt.

Dessau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau verjüngen sich an der Spitze: Marco Franke wurde nach Angaben des Unternehmens zum 1. August zum Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaften berufen und übernimmt damit die Verantwortung für die Dessauer Verkehrs GmbH, die Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH sowie die Flugplatz Dessau GmbH.