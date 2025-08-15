weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wechsel im Verkehrsunternehmen: Überraschender Abschied: Torsten Ceglarek übergibt Verantwortung bei Dessauer Verkehrsgesellschaft

Seit dem 1. August ist Marco Franke Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaften der Stadtwerke Dessau. Was er vor hat und was Ceglarek ihm mit auf den Weg gibt.

Aktualisiert: 15.08.2025, 14:09
Marco Franke übernimmt die Verantwortung für die DVG.
Marco Franke übernimmt die Verantwortung für die DVG. Foto:DVV

Dessau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau verjüngen sich an der Spitze: Marco Franke wurde nach Angaben des Unternehmens zum 1. August zum Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaften berufen und übernimmt damit die Verantwortung für die Dessauer Verkehrs GmbH, die Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH sowie die Flugplatz Dessau GmbH.