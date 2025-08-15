Zum Sommerfest am 22. August wird im Sonnenschloss Walbeck ein Café eröffnet. Außerdem werden weitere Projekte und die Arbeit von Studierenden aus Magdeburg vorgestellt.

Warum das Sonnenschloss Walbeck zu einem Kaffeeklatsch auf Probe einlädt

Am 22. August wird im Sonnenschloss Walbeck das Sommerfest gefeiert.

Walbeck/MZ. - Die Kuchenkreationen und Gebäcke von „Sandras Süßes Törtchen“ aus Hettstedt sind in der Kupferstadt unlängst bekannt und beliebt. Bald gibt es sie auch im Sonnenschloss Walbeck. Allerdings nur für einen Tag. Denn Schlossbesitzer Peter Endres möchte ein Schlosscafé im historischen Ensemble ansiedeln und hat sich für seinen Probelauf Fachfrau Sandra Schlichting an die Seite geholt.