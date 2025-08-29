Bei einem missglückten Fahrspurwechsel ist am Donnerstag, 28. August, ein Schaden von etwa 22.000 Euro entstanden.

Dessau/MZ. - Bei einem missglückten Fahrspurwechsel ist am Donnerstag, 28. August, in der Helmut-Kohl-Straße ein Schaden von etwa 22.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Dessau gemeldet.

Ein 65-jähriger Fahrer eines Lkw Daimler-Benz hatte gegen 11.30 Uhr den linken Fahrstreifen der Helmut-Kohl-Straße in Richtung Gliwicer Straße befahren und wollte einen Opel überholen, der sich auf der rechten Fahrspur befand. Beim anschließendem Fahrstreifenwechsel auf die rechte Spur kollidierte der Lkw mit dem Opel, der sich noch neben dem Lkw befand.

Durch den Aufprall geriet der Opel ins Schleudern und kam letztendlich auf dem Mittelstreifen zum Stillstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.