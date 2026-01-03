Dessau-Roßlau hat in der Silvesternacht kräftig geböllert - um die Hinterlassenschaften müssen sich oft andere kümmern.

Dessau-Rosslau/MZ. - Nach dem Feuerwerk in der Silvesternacht kommt das große Aufräumen.

Seit 6 Uhr am Freitagmorgen waren die Mitarbeiter der Straßenreinigung des Stadtpflegbetriebes schon im Einsatz, um für saubere Straßen und Plätze zu sorgen. Gegen 11 Uhr waren bereits 2,8 Tonnen Silvestermüll auf die Deponie gebracht, sagte Sabine Moritz, Chefin des Stadtpflegbetriebes. Auch am Montag wird es weiter gehen, um die Überbleibsel von Silvesterraketen, Böllern und anderen Müll einzusammeln. Auch auf den Grünflächen der Stadt waren Mitarbeiter im Einsatz, damit diese ebenfalls wieder sauber werden.

Am Freitag hatten den Stadtpflegebetrieb zahlreiche Anrufe von Anwohnern erreicht, die sich über Silvestermüll auf Straßen und Gehwegen beschwerten. „Wir sind nicht überall zuständig. In vielen der Fälle müssen die Anlieger ihren Reinigungspflichten nachkommen und sind für das Beräumen selbst verantwortlich“, wies Moritz hin.