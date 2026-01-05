weather wolkig
  4. Prozess am Landgericht Dessau: Kampfsporttrainer erneut vor Gericht - Mann soll zwei weitere Kinder 350 Mal missbraucht haben

Ein 53-jähriger Kampfsportlehrer aus ist im Juni 2024 wegen Missbrauch einer Schülern zu 9,5 Jahren Haft verurteilt worden. Nun ist der Mann wieder angegeklagt worden.

Von Thomas Steinberg 05.01.2026, 09:55
Dessau/MZ. - Einem 54-jährigen Dessauer wird vorgeworfen, zwei Kinder mehr als 350 Mal missbraucht zu haben. Vom kommenden Freitag an, 9. Januar, wird ihm deshalb vor dem Dessauer Landgericht der Prozess gemacht.