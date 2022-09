Über 150 Autofahrer bei Dessau geblitzt - Spitzenreiter war auf B185 53 km/h zu schnell

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau hat am Donnerstag zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt - über 150 Autofahrer waren teils deutlich zu schnell.

Dessau/MZ - Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen am Donnerstag sind in Dessau-Roßlau über 150 Autofahrer geblitzt worden. Die erste Kontrolle fand - wie so oft - auf die A9 bei bei Vockerode statt. Hier wurden 5.155 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 120 km/h wurden 115 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 168 km/h.

Die zweite Blitzerstelle des Tages befand sich an der B185 in Mosigkau. In einer dortigen 70er Zone wurden 1.118 Fahrzeuge kontrollierte. Es wurden 42 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug immerhin 123 km/h. Da droht ein Fahrverbot.