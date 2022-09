Transporter-Fahrer bei Unfall am August-Bebel-Platz in Dessau eingeklemmt

Am August-Bebel-Platz hat es am Mittwochabend einen heftigen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gegeben. Ein Transporterfahrer wurde eingeklemmt.

Dessau/MZ - Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen sind am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung August-Bebel-Platz gerufen worden. Dort sind ein VW Touareg und ein VW-Transporter zusammengestoßen, teilte das Polizeirevier in der Wolfgangstraße auf MZ-Nachfrage mit. Der Transporterfahrer (22) war in seinem Fahrzeug, das durch den Zusammenprall auf die Straßenbahnschienen geschleudert worden war, eingeklemmt und musste befreit werden.