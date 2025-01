Bei einem Unfall am Kreisverkehr am Finkenherd in Roßlau ist am Mittwoch, 22. Januar, ein Moped-Fahrer leicht verletzt worden.

Toyota-SUV erfasst in Kreisverkehr in Roßlau Simson-Fahrer - 16-Jähriger muss ins Krankenhaus

Am Finkenherd in Roßlau ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen.

Die 63-jährige Fahrerin eines Toyota-SUV wollte gegen 15.50 Uhr von der Meinsdorfer Straße in den Kreisverkehr in Richtung Meinsdorf einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit der Simson eines 16-jährigen Fahrers. Der Jugendliche stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Er wurde durch hinzugezogenen Rettungskräfte für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisverkehrausfahrt voll gesperrt werden.