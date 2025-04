Reiseveranstalter wünschen sich ein besseres Übernachtungsangebot für Dessau-Roßlau. Gerade die Qualität der großen Häuser werde als „nicht ausreichend“ wahrgenommen. Was ist dran an der Aussage?

Zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus in Dessau erwartet die Stadt viele Touristen. Doch sind die Hotels für die Besucher gerüstet? (Symbolbild)

Dessau-Rosslau/MZ. - Es waren nicht die besten Neuigkeiten, die die anwesenden Stadträte kürzlich im Wirtschaftsausschuss zu hören bekommen haben – gerade mit Hinblick auf das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus in Dessau, zu dem Hunderttausende Gäste erwartet werden. Denn in einer Vorrede zum künftigen Tourismuskonzept kamen auch die Schwachstellen der Stadt zur Sprache. Ein Befund des externen Beratungsunternehmens: Nicht in allen Unterkünften fühlten sich die Besucher der Doppelstadt auch ausreichend wohl.