Als Schülerin kam Michaela Ewald das erste Mal mit dem Dessauer Städtischen Klinikum in Kontakt. Seit 35 Jahren gehört sie zum Haus und trägt heute Verantwortung für 850 Mitarbeiter in der Pflege. Über ihren Weg und heutige Herausforderungen.

Dessau/MZ. - Als Schülerpraktikantin sammelte Michaela Ewald erste Erfahrungen im Krankenhaus in Dessau-Alten, damals, als es noch Bezirkskrankenhaus war. Schmunzelnd erzählt sie, wie sie mit einem Handwagen Essen geholt hatte für die Kinderklinik, die sich im heutigen MVZ-Gebäude befand. Mit dem Krankenhaus ist Ewald noch immer verbunden – und nun als Pflegedirektorin Teil des dreiköpfigen Leitungsteams im Städtischen Klinikum Dessau.