Tausende Besucher beim Hugo-Junkers-Fest in Dessau - Didi als Überraschungsgast

Dessau/MZ - Mit dem Schauspieler und Dessauer Ehrenbürger Dieter Hallervorden ist am Pfingstsamstag, um 14 Uhr, das diesjährige Hugo-Junkers-Fest auf dem Flugplatz Dessau offiziell eröffnet worden. „Das ist ein schönes Fest, das auf eindrucksvolle Weise eine schöne Tradition feiert“, so Hallervorden, der das erste Mal bei dieser Veranstaltung zugegen war. Er nutzte die Feierlichkeiten auf dem Flugplatz am Samstag zum Verkauf von Eintrittskarten für das von ihm initiierte Mitteldeutsche Theater, das am 4. September in der Marienkirche seine erste Spielzeit eröffnet.

Die nunmehr 16. Auflage des Hugo-Junkers-Festes reiht sich wieder in die Tradition vor Corona ein. 2020 fiel es komplett aus. Im vorigen September gab es eine coronabedingt kleinere Auflage. Jetzt wird wieder im vollen Umfang am Pfingstwochenende gefeiert.

Am Samstag präsentieren sich traditionell verschiedene Vereine und Institutionen. Mit einem spektakulären Formationsflug zogen die Kunstflieger Ralf und Nico Niebergall aus Neuwied in Rheinland-Pfalz die Blicke am Samstag kurz nach der Eröffnung des Hugo-Junkers-Festes auf sich. Mutige können mitfliegen und Dessau-Roßlau einmal kopfüber erleben. Zudem stehen zusätzlich auch eine AN-2, eine Cessna, ein Segelflieger und ein Gyrocopter als Mitflug-Gelegenheit auch noch am Pfingstsonntag und Pfingstmontag bereit. Interessierte können sich jeweils ab 10 Uhr auf der Terrasse am Towergebäude anmelden. Geflogen wird bis circa 18 Uhr.

Auch Schaulustige sind willkommen. Zusätzlich ist bis Pfingstmontag auf dem Flugplatzgelände eine kleine Kirmes aufgebaut. Für Nutzer des ÖPNV bietet die Dessauer Verkehrs GmbH noch bis Pfingstmontag einen besonderen Service an. Die Buslinien 12 und 17 verkehren über die Alte Landebahn mit Halt am Flugplatz.