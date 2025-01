Die beiden jungen Männer, die am Freitag, 3. Januar, in Dessau einen Taxi-Fahrer überfallen haben, waren zwischen 17 und 18 Jahre alt. So werden sie beschrieben.

Dessau/MZ. - Die beiden jungen Männer, die am Freitag, 3. Januar, in Dessau einen Taxi-Fahrer überfallen haben, waren zwischen 17 und 18 Jahre alt. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau am Mittwoch in einem Fahndungsaufruf bestätigt. Der eine Täter war zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß, der andere etwa 1,80 Meter. Beide sahen südosteuropäisch aus und hatten dünne schwarze Vollbärte. Beide trugen dunkle Jacken mit Kapuzen.

Die beiden jungen Männer hatten sich am vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr in die Dessauer Wasserwerkstraße fahren lassen. Auf dem Parkplatz des dortigen Netto-Einkaufsmarktes anhaltend, soll einer der jungen Männer das Taxi verlassen haben, während der zweite junge Mann vorgab, bezahlen zu wollen. „Plötzlich habe der Fahrgast den Taxifahrer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und dabei einen im Hosenbund steckenden pistolenartigen Gegenstand gezeigt“, so ein Polizeisprecher. Der 53-jährige Taxi-Fahrer übergab Bargeld im oberen zweistelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Fährtenspürhundes, blieben ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter 0340/6000291 in Verbindung zu setzen. Zudem ist die Polizei auch per E-Mail [email protected] zu erreichen.