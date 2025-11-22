Mit dem „Penny“-Supermarkt zieht zum Jahresende auch der letzte große Ankermieter aus dem Dessau-Center aus. Muss die Stadt jetzt mit dem Inhaber an einer Nachnutzung arbeiten? Was Dessau-Roßlaus Lokalpolitiker sagen und vor allem fordern.

Supermarkt „Penny“ kündigt Abschied an - Lage im Dessau-Center wird immer dramatischer

Gähnende Leere herrscht auch mitten am Tag im Dessau Center. Daher gibt es Ideen für eine Umnutzung.

Dessau/MZ. - Während in der Dessauer Kommunalpolitik über eine Umnutzung des zu großen Teilen leerstehenden Dessau Centers diskutiert wird, geht der Auszug in der Mall unvermindert weiter. Einer der letzten großen Ankermieter, der Penny-Supermarkt, hat angekündigt, Ende November seine Filiale zu schließen.