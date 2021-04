Superblitzer hält erneut fast 2.000 Tempo-Verstöße fest - Spitzenreiter hat 210 km/h

Dessau-Roßlau - Der „Enforcement Trailer“ der Polizeiinspektion Dessau hat auch in der vergangenen Woche wieder fast 2.000 Tempo-Verstöße im Foto festgehalten.

Der 180.000 Euro teure Superblitzer hatte vom 6. bis 12. April auf der A9 in Höhe Mildensee in Fahrtrichtung München gestanden - und in den sieben Tagen 113.283 Autos gemessen, in der Nach-Oster-Woche waren das deutlich weniger als in den Wochen zuvor. Trotzdem wurden 1.656 Verstöße registriert.

Der höchste Verstoß lag erneut über der 200er Marke. Ein Auto wurde mit 210 km/h im 120er Bereich gemessen. Das Bußgeld dafür liegt bei 600 Euro, dazu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. (mz)