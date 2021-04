Stress vor Weihnachten: Freitag ist letzter Termin für Pakete

berlin/Dessau - Bei der Deutschen Post DHL herrscht in der Vorweihnachtszeit Hochbetrieb. Fast doppelt so viele Sendungen wie gewöhnlich werden in der Adventszeit verschickt. Die Auslieferung der Pakete, Päckchen und Briefe erfolgt auch noch am Heiligabend ...

Bei der Deutschen Post DHL herrscht in der Vorweihnachtszeit Hochbetrieb. Fast doppelt so viele Sendungen wie gewöhnlich werden in der Adventszeit verschickt. Die Auslieferung der Pakete, Päckchen und Briefe erfolgt auch noch am Heiligabend selbst.

Päckchen und Pakete, die bis zum 20. Dezember in einer Partner-Filiale oder einem DHL-Paketshop aufgegeben bzw. über eine DHL Packstation verschickt werden, erreichen in der Regel deutschlandweit bis Heiligabend ihre Empfänger, teilt DHL mit. Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands sollten spätestens bis zum 21. Dezember verschickt werden. Generell gilt jedoch: Je früher die Einlieferung, desto sicherer ist, dass die Sendung pünktlich zum Fest ankommt.

Die Postbank-Filiale in der Kavalierstraße 30/32 hat zu Heiligabend und Silvester von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die von Partnern der Deutschen Post betriebenen Filialen sind am 24. und 31. Dezember wie samstags geöffnet.

Die Kunden können ihre Weihnachtspakete aber auch zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch am Wochenende) über die folgenden sieben DHL-Packstationen verschicken: Rathauscenter (Kavalierstraße 49), Fresh-Getränkemarkt in der Chaponstraße 9, Marienstraße 29 (Zugang über Teichstraße), Aldi-Markt in der Roßlauer Allee 4, Star-Tankstellen in der Helmut-Kohl-Straße 82 und in der Kochstedter Kreisstraße 50 sowie Karl-Liebknecht-Straße 5 in Roßlau. (mz)