Seit dem schweren Unfall am 30. April, bei dem auf der A9 in einem Baustellenbereich zwei Lkw verunglückten, geht auf dem Streckenabschnitt nichts mehr. Freitagmittag laufen noch Bergungsarbeiten.

Coswig/MZ. - In beiden Richtungen weiter gesperrt war auch am Freitagmittag noch die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig. Zwei Tage zuvor, am 30. April, sind dort im Baustellenbereich zwei Sattelzüge frontal zusammengestoßen. Die Fahrer wurden schwerverletzt mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Leitplanke muss wieder wiederhergestellt werden

Ein Polizeikommissar des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes (ZVAD) sagte am Mittag des 2. Mai auf Anfrage zur MZ, dass die Bergungsarbeiten der Lkw wohl noch bis 15 Uhr dauern, einer müsste zudem noch entladen werden. Danach müsste durch die Baustellenfirma die Leitplanke wiederhergestellt werden.

Nach dem Unfall, bei dem einer der Lkw die Mittelleitplanke durchbrochen hatte, waren weitere Segmente entfernt worden, um den sich Verkehr abzuleiten. Umleitungen führten auch in Orten wie Dessau, Coswig und Wittenberg zu erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Gas musste abgeleitet werden

Dass sich die Bergungsarbeiten schwierig und langwierig gestalten wurde besonders mit dem Umstand begründet, dass aus einem der Lkw zunächst kontrolliert Gas abgeleitet werden musste.

Zu den verletzten Lkw-Fahrern teilte am Freitag der ZVAD mit, dass es sich um einen 31-jährigen Fahrzeugführer und einen 40-Jährigen handelt. Der 31-Jährige war mit seiner Sattelzugmaschine Volvo aus bisher ungeklärter Ursache im Baustellenbereich rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er habe das Fehrzeug gegengelenkt, kollidierte mit dermobilen Schutzplanke im Baustellenbereich und schob diese in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit der Sattelzugmaschine Iveco des 40-jährigen Fahrers.

Ein konkreter Zeitpunkt, wann die A9 zwischen Köselitz und Coswig wieder freigegeben werden kann, wurde Freitagmittag vonseiten des ZVAD nicht genannt.