Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadt Zerbst ist es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen.

Streit auf Parkplatz in Zerbst eskaliert - Männer schlagen zwei Passanten nieder

Die Polizei war gegen 20.30 Uhr in Zerbst im Einsatz.

Zerbst/MZ. - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Alte Brücke“ in der Stadt Zerbst ist es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, waren mehrere Männe zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs und nutzen dabei die komplette Straßenbreite. Zwei Passanten machten sie auf ihr verkehrswidriges Verhalten aufmerksam.

Nach einem zunächst verbalen Schlagabtausch gingen die Männer auf die 25 und 27 Jahre alten Passanten los und schlugen und traten auf sie ein, so dass der 25-Jährige zu Boden ging. Die Geschädigten mussten verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.