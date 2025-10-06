weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Stillstand beendet: Dessauer Wallwitzburg bekommt ihren gemauerten Turm zurück

Der Stillstand der Arbeiten an der Wallwitzburg ist vorüber. In nur vier Wochen ist der neue Treppenturm aufgemauert worden. Welche Schritte folgen und was sich der Verein wünscht.

Von Heidi Thiemann 06.10.2025, 18:00
Blick aus der Luft auf die Wallwitzburg, die nach historischem Vorbild einen Treppenturm erhält.
Blick aus der Luft auf die Wallwitzburg, die nach historischem Vorbild einen Treppenturm erhält. Fotos (2): Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - „Eigentlich könnten wir jetzt Richtfest feiern“, stellt Gero Mielczarek, der Vorsitzende des Wallwitzburgvereins, gut gelaunt fest. Erst am 8. September konnte der Wiederaufbau des historischen Treppenturms der Wallwitzburg wieder aufgenommen werden. Und nun, vier Wochen später, steht der komplette Turmschaft im Rohbau!