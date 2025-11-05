weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Wirtschaft in Dessau-Roßlau: Stilles Aus für Traditionsunternehmen - Dessauer Motorenhersteller AEM findet keinen Investor

Wirtschaft in Dessau-Roßlau Stilles Aus für Traditionsunternehmen - Dessauer Motorenhersteller AEM findet keinen Investor

Das Anhaltische Elektromotorenwerk (AEM) war einer traditionsreichsten Betriebe in Dessau - und schrieb viele Jahre eine Erfolgsgeschichte. Im Herbst 2024 aber gab es einen Insolvenzantrag. Die Mitarbeiter sind längst gekündigt.

Von Steffen Brachert 05.11.2025, 09:32
Das Anhaltische Elektromotorenwerk in Dessau ist Geschichte. Für das Gelände wird ein Käufer gesucht.
Das Anhaltische Elektromotorenwerk in Dessau ist Geschichte. Für das Gelände wird ein Käufer gesucht. Foto: Ruttke

Dessau/MZ. - Im Februar hatte es noch Hoffnung gegeben. Der Insolvenzverwalter hatte sich auf der Suche nach einem Investor externe Spezialisten aus Leipzig an die Seite geholt. Wie sich jetzt zeigt: Ohne Erfolg.