Dessau-Roßlau/MZ. - Was vor elf Jahren nur ein einmaliger Spaß sein sollte, entwickelte sich zur Tradition und mündet jetzt in einem offiziellen Titel. Der Roßlauer Wassermann Stefan Koschitzki ist von der Stadt zur Symbolfigur für die Stadtfeste und Ortsteilfeste in Dessau-Roßlau ernannt worden. Diesen Titel verlieh Oberbürgermeister Robert Reck Koschitzki am 23. August im Rahmen des diesjährigen Heimat- und Schifferfestes ganz offiziell. Die Ernennungsurkunde hatte das Stadtoberhaupt am Freitag nicht dabei. Sie ist aber am Mittwoch in Roßlau eingetroffen.

