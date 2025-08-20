Über 40 Unternehmen präsentieren sich am Freitag im Einkaufszentrum in der Dessauer Innenstadt.

„Start Now“ findet zum zweiten Mal im Rathaus-Center statt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr findet am Freitag, 22. August, zum zweiten Mal die Karrieremesse „Start Now“ im Dessauer Rathaus-Center statt.

Die von der Mitteldeutschen Zeitung initiierte und gemeinsam mit dem Rathaus-Center veranstaltete Messe bietet Fachkräften, Quereinsteigern, Azubis und Arbeitssuchenden aus verschiedenen Branchen Gelegenheit, potenzielle neue Arbeitgeber kennenzulernen und sich direkt vor Ort über offene Stellen, Ausbildungsplätze und andere Karrieremöglichkeiten zu informieren.

Angekündigt haben sich über 40 Unternehmen, Institutionen und Organisationen – vom Hauptzollamt Magdeburg über das Umweltbundesamt bis hin zur IDT Biologika, dem DM-Drogeriemarkt, der Dessauer Firma Hufcor, der Volkssolidarität 92, der Gesamtschule im Gartenreich und der Autobahn GmbH. Der Eintritt ist frei. Die Ansprechpartner sind von 10 bis 17 Uhr vor Ort.

„Wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Sie müssen nicht extra irgendwo anders hinfahren, um sich über neue Karrieremöglichkeiten zu informieren“, sagt René Körtge von der Media Anhalt GmbH mit Blick auf die besondere Kooperation.

Am Stand der MZ könnten interessierte Besucher zudem mit dem Köthener Nachwuchsrennfahrer Leon Wilke ins Gespräch kommen, der im ADAC Tourenwagen Junior Cup fährt.