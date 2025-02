Seit 15 Jahren gibt es die „Löschflöhe“ in Mildensee. Das wurde am Sonnabend gebührend gefeiert.

MILDENSEE/MZ. - Es gibt Momente, da muss sich Florian Kellner, der aktuelle Leiter der Kinderfeuerwehr Mildensee die Augen reiben. „Manchmal merkt man, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man jemandem, an den man sich noch gut in der Nachwuchsabteilung erinnert, bei einer Fahrt zu einem Einsatz gegenübersitzt“, so Kellner.