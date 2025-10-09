weather regenschauer
Die Stadtwerke Dessau haben die Preise für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung neu kalkuliert - wie aller drei Jahre. Wie die Erhöhung begründet wird und womit die Bürger rechnen müssen.

Von Sylke Kaufhold 09.10.2025, 09:36
Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung in Dessau wird teurer. Foto: IMAGO/MiS

Dessau/MZ. - Für Trinkwasser und Abwasser sollen die Dessau-Roßlauer ab dem 1. Januar 2026 mehr bezahlen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Tiefbauamtes in Absprache mit der Wasser- und Abwasser GmbH (Deswa) vor, die am 29. Oktober final im Stadtrat entschieden werden soll.