weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Mähroboter contra Igelschutz: Stadtrat stimmt Vorlage der Grünen zu: Mähroboter sollen nachts nicht fahren

Mähroboter contra Igelschutz Stadtrat stimmt Vorlage der Grünen zu: Mähroboter sollen nachts nicht fahren

Die Grünen sehen die geschützten Wildtiere stark gefährdet. Die Stadt will indes keine Verodnung erlassen, sondern die Bürger aufklären

Von Sylke kaufhold 16.09.2025, 07:00
Ein von einem Mähroboter verletzter Igel
Ein von einem Mähroboter verletzter Igel Foto: DPA/SChübel

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Stadtrat machte auf seiner Sitzung in der vorigen Woche den Weg frei für ein nächtliches Fahrverbot für Mähroboter. Mit der mehrheitlichen Zustimmung für die Beschlussvorlage der Fraktion Die Grünen ergeht an den Oberbürgerbürgermeister die Bitte, sich bei der unteren Naturschutzbehörde für den Erlass einer Allgemeinverfügung zum nächtlichen Betriebsverbot von Mährobotern einzusetzen.