Die Grünen sehen die geschützten Wildtiere stark gefährdet. Die Stadt will indes keine Verodnung erlassen, sondern die Bürger aufklären

Stadtrat stimmt Vorlage der Grünen zu: Mähroboter sollen nachts nicht fahren

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Stadtrat machte auf seiner Sitzung in der vorigen Woche den Weg frei für ein nächtliches Fahrverbot für Mähroboter. Mit der mehrheitlichen Zustimmung für die Beschlussvorlage der Fraktion Die Grünen ergeht an den Oberbürgerbürgermeister die Bitte, sich bei der unteren Naturschutzbehörde für den Erlass einer Allgemeinverfügung zum nächtlichen Betriebsverbot von Mährobotern einzusetzen.