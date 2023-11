Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Die Stadt Dessau-Roßlau arbeitet intensiv an der Vorbereitung für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Wie die Beigeordnete für Bauen und Stadtgrün, Jaqueline Lohde auf Anfrage im Bauausschuss am Dienstag mitteilte, sei die Verwaltung aktuell bei der Auswertung der eingegangenen Angebote von Ingenieurbüros. „Wir wollen noch in diesem Jahr den Auftrag vergeben, so dass wir wissen, welches Büro uns bei dem Prozess begleitet.“