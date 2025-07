Baugeschehen in der Stadt Sperrungen und Umleitungen - Warum die Dessauer Stadtwerke an so vielen Stellen gleichzeitig baut

Baustellen über Baustellen in Dessau-Roßlau. Wie die MZ erfuhr, handelt es sich um Instandsetzungen, Modernisierungen und Reparaturen gleichermaßen. In der Askanischen Straße gab es am Mittwoch eine Havarie.