Mehr als hundert Meter lang ist die Schlange der Fahrzeuge am Donnerstag vor der Zerbster Brücke - noch ohne Vollsperrung in Fahrtrichtung Zerbst. Am heutigen Freitag tritt die Sperrung der Brücke in Kraft. Wie soll da ein Pflegedienst in der erforderlichen Zeit zum Patienten kommen?

(Foto: Annette Gens)