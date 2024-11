Karin Wieczorek gießt Kerzen und verkauft diese in ihrem Roßlauer Frisörsalon. Statt für die Ukraine, sammelt sie die Spenden daraus nun für ein Hospiz. Wie sie das begründet.

Roßlau/MZ. - Rund und eckig, gerippt und glatt, in allen möglichen Farben stehen Kerzen auf dem Tresen im Salon der Roßlauer Frisörin Karin Wieczorek. Kunden können sich in dem Laden in der Damaschkestraße seit dem 1. November nicht nur die Haare schneiden und färben lassen, sondern auch noch eine Kerze kaufen.