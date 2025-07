Quenstedt/MZ. - Die Stadt Arnstein will einen Förderverein für die gesamte Einheitsgemeinde gründen. Wie Bürgermeisterin Janet Klaus (SPD) erklärt, soll dieser „das Vereinsleben und Projekte in der Stadt unterstützen“. Der neue Verein soll dafür Gelder einnehmen, die dann nach Bedarf und in Abstimmung in die einzelnen Ortsteile verteilt werden. Finanziert werden soll der Förderverein vordergründig durch Windkraftbetreiber.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.