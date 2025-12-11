Spektakel trotz herbstlicher Temperaturen - Huskys laufen am Wochenende durch den Dessauer Tiergarten

Dessau/MZ. - Trotz wenig winterlicher Temperaturen am kommenden Wochenende – das Thermometer soll auf sechs bis neun Grad klettern – wird das geplante erste Internationale Schlittenhunderennen in Dessau stattfinden. Im schlimmsten Fall müsse die Strecke, die sowohl durch den Vorderen als auch den Hinteren Tiergarten führt, eingekürzt werden, erklärt Organisator Knut Kießling. Dann müssten die Hunde mit ihren Schlittenhundeführern, genannt Musher, nur eine Distanz von drei oder dreieinhalb Kilometern überwinden.