Im Tierheim Dessau haben die Pfleger damit zu kämpfen, es den Tieren an heißen Tagen so angenehm wie möglich zu machen. Welche Maßnahmen sie dafür ergreifen.

Sonnenbrand, Überhitzen und Lustlosigkeit - Wie Tiere auch in Dessau unter der Hitze leiden

Dessau/MZ. - Erst steht Labrador Rocket skeptisch vor dem kleinen, blauen Planschbecken. Doch die Sommerhitze lockt ihn schließlich doch ins kühle Wasser. An heißen Tagen ist das für die Hunde im Tierheim Dessau eine der erfrischenden Optionen, die zur Verfügung stehen, verrät Tierheimleiterin Doreen Kohl.