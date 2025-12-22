Mit Musik, Essen und der Eröffnung des Bolzplatzes blickt das Team des Jugendclubs Zoberberg auf Herausforderungen, Erfolge und die Zukunft der Jugendarbeit.

Auf der Bühne steht zum ersten richtigen Auftritt die Gruppe „Kellermäuse“ der Sekundarschule Kreuzbergstrasse, die einige Coversongs zum besten gibt.

Dessau/MZ. - Rockmusik schallt aus den Lautsprechern der Köthener Straße 63a am vergangenen Freitag. Auf einer Bühne stehen elf Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Kreuzberge und spielen fünf Lieder zum 25-jährigen Bestehen des Jugendclubs Zoberberg. Zwischen 14 und 0 Uhr konnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene, gemeinsam Zeit verbringen. Neben der Schülerband „Die Kellermäuse“ unter der Leitung von Musiklehrer Friedrich Sauer sorgten zwei DJs für Musik. Außerdem gab es alkoholfreie Cocktails, Zuckerwatte, ein Buffet sowie Grillgut und Soljanka. Die Speisen haben größtenteils freiwillige Helfer selbst zubereitet. Ein besonderer Höhepunkt des Tages ist die Eröffnung des neuen Bolzplatzes gewesen.