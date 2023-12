An der Umgestaltung der Mühleninsel beteiligen sich Land und Bund mit rund fünf Millionen Euro. Derweil gibt es noch keine endgültige Zusage für eine Förderung der Buga - aber mutmachende Worte.

Sechs Millionen Euro Fördergeld für Dessau-Roßlau - Geld fließt zum Teil in Buga-Vorbereitung

Dessau-Rosslau/MZ. - Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) hat Dessau-Roßlau am Dienstag ein vorweihnachtliches millionenschweres Geschenk übergeben. Im Rathaus überreichte die Politikerin einen Scheck in Höhe von knapp sechs Millionen Euro für Projekte der Städtebauförderung an den Finanzbeigeordneten André Ulbrich.