Schwerer Unfall in Damaschkestraße in Dessau - 79-jährige Radfahrerin verstirbt im Krankenhaus

Dessau/MZ - Nach dem tragischen Unfall in der Dessauer Damaschkestraße ist eine 79-jährige Radfahrerin im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Der Unfall hatte sich am Montag gegen 12.40 Uhr ereignet. Die 77-jährige Fahrerin eines Suzuki hatte die Südstraße aus Richtung Grenzstraße befahren und wollte hinter dem neuen Edeka nach rechts in die Damaschkestraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt einer 79-jährigen Radfahrerin. Diese war auf der Damaschkestraße in Richtung Heidestraße unterwegs.

Die Radfahrerin kam durch die Kollision zu Fall und wurde unter ihrem Fahrrad eingeklemmt. Die Polizei hatte von schweren Verletzungen im Beinbereich berichtet. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.