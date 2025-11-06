Der Dessauer Leon Hesse ist an Krebs erkrankt. Um sich den Wunsch zu erfüllen, noch eine große Reise zu unternehmen, hat er einen Spendenaufruf gestartet. Ob er die Reise überhaupt antreten kann, ist unklar.

Schwer an Krebs erkrankt - 26-Jähriger aus Dessau sammelt Spenden für letzten großen Wunsch

Der Krebskranke Leon Hesse und seine Freundin sammeln über die Plattform „GoFundMe“ Geld für eine Reise.

Dessau-Rosslau/MZ. - Leon Hesse war noch nie im Ausland. Und obwohl der Dessauer gerade einmal 26 Jahre alt ist, könnte es sein, dass ihm dieses Glück auch nicht mehr vergönnt sein wird. Denn er hat Krebs. Um sich seinen Wunsch, noch ein wenig die Welt zu sehen, erfüllen zu können, hat er auf der Internetseite GoFundMe einen Spendenaufruf gestartet.