Die Computer- und Medientechnik der Schulen in Dessau-Roßlau soll modernisiert werden. Dafür nimmt die Stadt auch eigene Mittel in die Hand. Woher das Geld kommt und warum nicht alle Schulen davon profitieren.

Schulen erhalten bis zu 880.000 Euro für neue Computertechnik - Doch nicht alle Schüler profitieren

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Stadtverwaltung will Schulen in Dessau-Roßlau mit neuer Computer- und Medientechnik ausstatten. Für die Modernisierung könnten Ausgaben in Höhe von 80.000 Euro anfallen – pro Bildungseinrichtung. „Diese Maßnahme knüpft unmittelbar an den Digitalpakt Schulen an und füllt die bis zum Digitalpakt 2.0 bestehende Lücke“, heißt es in dem Papier der Stadt. Dadurch solle sichergestellt werden, dass die Digitalisierung an den Schulen weitergeführt werde.